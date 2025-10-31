CERCA
La presidente di GiULiA giornaliste, Serena Bersani
Associazioni 12 Nov 2025

Serena Bersani riconfermata presidente di Giulia giornaliste. Gli auguri di buon lavoro della Fnsi

L’assemblea nazionale dell’associazione si è svolta sabato 8 novembre 2025.

«Sabato 8 novembre 2025 si è riunita a Roma l’assemblea nazionale dell’associazione Giulia Giornaliste in occasione del rinnovo degli organismi elettivi e per definire la linea politica dell’associazione per i prossimi due anni. In apertura la presidente in scadenza Serena Bersani ha fatto il bilancio del biennio trascorso, due anni densi di iniziative sul fronte della formazione e delle collaborazioni con enti e istituzioni italiane e internazionali e ha tracciato le line di lavoro per il futuro». Lo si legge in una nota diffusa dall’associazione Giulia Giornaliste sul suo sito web.

Il comunicato prosegue: «Al termine dell’assemblea che ha visto una grandissima partecipazione e tantissimi preziosi interventi sono state eletti le nuove componenti degli organismi dell’associazione. Del comitato direttivo per il biennio 2025/2027 fanno parte Alessandra Addari, Serena Bersani, Stefanella Campana, Eleonora De Nardis, Caterina De Roberto, Luciana Esposito, Francesca Forleo, Marisa Ingrosso, Roberta Lisi, Maria Teresa Manuelli, Paola Rizzi. Il nuovo collegio delle Probe domine è composto da Mara Cinquepalmi, Beatrice Curci, Sandra Pani. Supplenti: Silvia Motroni, Maria Grazia Napoli. Nella prima riunione del comitato direttivo sono state riconfermate Serena Bersani presidente, Paola Rizzi vicepresidente, Roberta Lisi segretaria. La presidente ha indicato Alessandra Addari come tesoriera.

L’associazione conclude: «Le coordinatrici regionali sono invitate permanenti del comitato direttivo. Prossimo impegno di Giulia giornaliste la celebrazione del 25 novembre giornata internazionale contro la violenza degli uomini sulle donne che in ogni regione vedrà in campo le iscritte all’Associazione».

Alla rieletta presidente e alle nuove componenti degli organismi dell’associazione Giulia Giornaliste vanno gli auguri di buon lavoro da parte della Federazione nazionale della Stampa italiana. (anc)

