Cristina Visintini (Foto: comuneronchi.it)

12 Apr 2023

Premio Leali Young, termine per le iscrizioni prorogato al 16 aprile 2023

Il concorso è stato istituito dall'associazione culturale Leali delle Notizie per ricordare la giornalista Cristina Visintini.

È stato prorogato il termine ultimo per partecipare alla seconda edizione del premio giornalistico Leali Young in memoria di Cristina Visintini, dedicato ad aspiranti giornalisti: sarà possibile partecipare al concorso organizzato dall’associazione culturale Leali delle Notizie fino a domenica 16 aprile 2023.



Per concorrere bisogna presentare un articolo di giornale, un reportage, un podcast o un altro prodotto web sul tema dei diritti umani.



In palio per ciascuna categoria ci sono un premio da €500 e la possibilità di prendere parte ad un percorso formativo di 25 mesi o a un corso di giornalismo costruttivo, offerti dall’Associazione italiana giornalismo costruttivo.



Le iscrizioni sono aperte a chiunque abbia un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, che sia residente sul territorio nazionale e che non sia iscritto all'Ordine dei giornalisti elenco professionisti.



PER APPROFONDIRE

Il bando e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito web dell'associazione culturale Leali delle Notizie.