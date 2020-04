Premio Morrione, al via il bando 'Speciale Coronavirus' per under 40

«Stavolta non chiediamo progetti d'inchiesta, ma 'prodotti finiti', in qualsiasi forma e stile purché nel solco consueto dell'attenzione ai temi civili, culturali e politici del nostro Paese, emersi nel periodo dell'emergenza sanitaria», spiegano i promotori. In palio 2mila euro. Elaborati entro il 15 maggio.

La locandina del bando "Speciale Coronavirus"

È online sul sito web del premio Morrione il bando "Speciale Coronavirus": il concorso dedicato agli under 40 promosso dall'associazione Amici di Roberto Morrione con l'obiettivo dichiarato di «cercare cogliere nella crisi attuale anche un'opportunità».



Un bando diverso dal tradizionale premio di giornalismo investigativo, focalizzato sulla situazione eccezionale che stiamo vivendo. «Stavolta – spiegano i promotori – non chiediamo, come facciamo ogni anno, progetti d'inchiesta, idee da sviluppare. Ora chiediamo "prodotti finiti", in qualsiasi forma, stile, di qualsiasi orientamento, purché nel solco consueto dell'attenzione ai temi civili, culturali e politici del nostro Paese, emersi nel periodo dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Chiediamo al "nostro" pubblico e a tutta la vasta platea dei giovani operatori dell'informazione una testimonianza del formidabile mutamento in atto».



Il termine per l'invio dei lavori è venerdì 15 maggio 2020. Le opere dovranno essere realizzate o essere state pubblicate nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e fare riferimento a fatti, eventi, storie e temi cronologicamente attinenti allo stesso periodo. L'elaborato vincitore riceverà un premio in denaro di 2mila euro. Modalità di partecipazione, bando e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web del premio.