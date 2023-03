Orlando Scarlata, allora presidente Inpgi, ricevuto da Oscar Luigi Scalfaro (Foto: assostampasicilia.it)

30 Mar 2023

Premio Orlando Scarlata, termine per le iscrizioni prorogato al 2 maggio 2023

Il concorso è riservato ai cronisti iscritti all'albo da almeno 5 anni e di età non superiore ai 40 anni. Il tema è ‘Racconta un fatto eclatante che ti ha coinvolto nel corso della tua attività da giornalista precario’.

È stato prorogato al 2 maggio 2023 il termine per l’iscrizione al premio nazionale Orlando Scarlata, dedicato alla figura del grande giornalista e dirigente sindacale, presidente della Casagit e dell’Inpgi, scomparso il 20 maggio 2017.



Il tema del premio è 'Racconta un fatto eclatante che ti ha coinvolto nel corso della tua attività da giornalista precario'. Il concorso è riservato a giornalisti iscritti all'albo da almeno 5 anni e di età non superiore ai 40 anni.



Chi vorrà partecipare dovrà dunque fare pervenire entro il 2 maggio 2023 al Gruppo giornalisti pensionati della Sicilia un articolo inedito o un video o un testo radiofonico sulla propria esperienza.



Il premio sarà consegnato nel mese di maggio 2023 durante una cerimonia pubblica nella sede del Gruppo giornalisti pensionati di Sicilia a Palermo.



PER APPROFONDIRE

Il bando completo con le modalità di partecipazione al premio è disponibile sul sito web dell’Associazione siciliana della Stampa.