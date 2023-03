Giuseppe de Carli (Foto: iscom.info)

24 Mar 2023

Premio Giuseppe de Carli 2023, iscrizioni aperte fino al 30 giugno

Il concorso è riservato ai giornalisti (professionisti, pubblicisti, praticanti o corrispondenti esteri) che operano nell’ambito dell'informazione religiosa.

È stato pubblicato il bando della settima edizione del premio giornalistico “Giuseppe de Carli”, in collaborazione con l'Associazione Iscom, la Pontificia Università della Santa Croce e l'associazione Giuseppe de Carli.



Il premio, dedicato alla memoria del responsabile di Rai Vaticano scomparso nel 2010, è come di consueto riservato ai giornalisti (professionisti, pubblicisti, praticanti o corrispondenti esteri) che operano nell’ambito dell'informazione religiosa, nei settori della carta stampata, dell’emittenza radiofonica, televisiva e dei media digitali, in testate sia nazionali che estere.



Tre le sezioni in concorso:



“Generale”, sul tema “Chiesa, guerra e pace” guardando al costante impegno della Chiesa, e in particolare di papa Francesco, per la conclusione di ogni conflitto, a cominciare da quello in Ucraina;

“Comunicazione e migranti”, promossa dall’associazione Giuseppe de Carli in collaborazione con il comitato “Informazione, migranti e rifugiati”, sul tema “Narrare le migrazioni: storie, volti, speranze”;

“Giornalismo e tradizioni religiose”, promossa dall’associazione in collaborazione con il comitato “Giornalismo & tradizioni religiose” sul tema "La funzione delle tradizioni religiose in favore del dialogo, della pace e della libertà".



Confermate anche la categoria giovani, riservata a quanti non hanno superato il trentesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2022, e la categoria riservata ai fotografi (compresi gli under 30) che abbiano pubblicato immagini su testate ufficiali aventi sempre come tema centrale quello prescelto per l’edizione in corso.



Si potrà partecipare con articoli prodotti e diffusi nel periodo dal 1 marzo 2022 al 31 marzo 2023. Data ultima per la presentazione del materiale è il 30 giugno 2023.



Si svolgerà a novembre presso la Pontificia Università della Santa Croce la tradizionale giornata di studi sulla professione giornalistica e le sfide del mondo attuale, durante la quale ci sarà la cerimonia di consegna dei premi ai vincitori.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web dell’associazione Iscom.