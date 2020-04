Premio 'Papa Ernest Hemingway', online il bando della sesta edizione

Le proposte, caratterizzate da un taglio giornalistico, devono puntare a valorizzare il rapporto fra lo scrittore e i luoghi veneti che nutrirono la sua immaginazione. La scadenza per partecipare è il 15 giugno 2020. Al vincitore sarà assegnato un riconoscimento di mille euro.

La home page di premiopapa.it

È online il bando, con regolamento e domanda di partecipazione, della sesta edizione del 'Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway', promosso dall'Associazione Culturale Onlus Cinzia Vitale (www.vitaleonlus.it). Il Premio ha per oggetto l'intenso e duraturo rapporto di Ernest Hemingway con il Veneto, nonché la valorizzazione degli scritti del giornalista e scrittore statunitense ispirati dalle terre venete e diventati patrimonio dell'umanità, ed è riservato ai giornalisti under 30, sia pubblicisti sia professionisti, agli allievi di master e scuole di giornalismo, agli studenti universitari, nonché a coloro i quali hanno conseguito la laurea triennale o magistrale negli anni accademici 2017-2018/2018-2019/2019-2020.



Le proposte concorsuali, caratterizzate da un taglio giornalistico, devono, in particolare, puntare a valorizzare il rapporto di 'Papa' con i luoghi veneti che nutrirono la sua immaginazione di scrittore. La scadenza per partecipare è il 15 giugno 2020. Al vincitore sarà assegnato un riconoscimento di mille euro.

Il premio, il cui nome Papa richiama il soprannome affibbiato a Ernest Miller Hemingway dall'amico Gerald Murphy, rientra nel programma del festival dedicato a Hemingway e denominato 'Hemingway, il Nobel nella laguna di Caorle' che dal 20 al 26 luglio 2020 si svolgerà sull'isola di Caorle (Venezia) in partnership con la Città di Caorle.



Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web del premio, www.premiopapa.it.