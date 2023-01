I vincitori dell'XI edizione del Premio Roberto Morrione (Foto: @premiomorrione)

23 Gen 2023

Premio Roberto Morrione 2023, prorogato al 29 gennaio il termine per l’iscrizione

Le categorie in concorso sono tre: video inchiesta, inchiesta multimediale e radio-podcast d’inchiesta. Il riconoscimento è aperto agli under 30.

È stato prorogato di una settimana il termine per partecipare al bando della 12esima edizione del premio Roberto Morrione dedicato al giornalismo investigativo e aperto agli under 30 senza alcuna distinzione di titolo di studio, di percorso lavorativo o di altre forme di esperienza.



Sarà dunque possibile inviare le candidature entro le ore 24 del 29 gennaio 2023 seguendo le mo-dalità e i requisiti indicati nel bando.



Il premio è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai, con il contributo anche della Fnsi, e finanzia la realizzazione di progetti di inchiesta giornalistica su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica e culturale dell’Italia e dell’Europa come la tutela dell’ambiente, la legalità, i diritti umani e civili, lo sviluppo tecnologico, le attività economiche.



La partecipazione è aperta anche anche ai gruppi, nel numero massimo di 3 componenti per ciascun progetto, tutti comunque rientranti nel limite di età indicato. Durante il periodo di produzione non possono essere aggiunti altri componenti al gruppo. Nessuno può presentare candidature multiple: ci si può quindi presentare singolarmente o in un solo gruppo.



In concorso ci sono tre categorie: video inchiesta, inchiesta multimediale e radio-podcast d’inchiesta. Per la fase di produzione è prevista una durata indicativa di quattro mesi: durante questo periodo verranno indicati i parametri tecnici di consegna delle video inchieste, dell’inchiesta multimediale e del radio-podcast. Le inchieste realizzate saranno cinque: tre video, una multimediale e una in formato radio-podcast. A ciascuno dei progetti scelti verrà assegnato un contributo in denaro di 4.000 euro (in due tranche) e il supporto di un tutor giornalistico. Fra le cinque inchieste realizzate verrà assegnato, a insindacabile giudizio della giuria, un premio finale del valore di 2.000 euro.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni, il bando di concorso e i moduli per partecipare sono pubblicati sul sito web del premio.