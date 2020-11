Premio Roberto Morrione, i vincitori della nona edizione

Miglior inchiesta video: 'Ladri di dati', di Federico Marconi e Giorgio Saracino. Miglior inchiesta sperimentale: 'Buco nero'. Premio Baffo Rosso ad Andrea Purgatori. Testimone del premio Morrione: Nello Scavo.

I finalisti della IX edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo ha chiuso la sua nona edizione premiando le inchieste vincitrici nella serata online condotta da Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio 3, sabato 31 ottobre. Per la categoria video ha vinto "Ladri di dati" di Federico Marconi e Giorgio Saracino inchiesta sui cyber-attacchi al mondo farmaceutico e sanitario da parte di hacker pagati anche da altri Stati; tutor Giorgio Mottola. Per la categoria sperimentale è stato riconosciuto il premio finale al podcast d'inchiesta "Buco Nero" di Gabriele Cruciata e Arianna Poletti sul covo digitale dei suprematisti bianchi italiani. Tutor Lorenzo Di Pietro.



Sono arrivate in finale per la categoria video le due inchieste "Ambasciator Porta Pena" di Pietro Adami e Cristiana Mastronicola con tutor Luca Rosini e "Un'altra rotta" di Martina Ferlisi, Sarika Strobbe, Amarilli Varesio con tutor Dina Lauricella.



Durante la serata Andrea Purgatori, giornalista e conduttore di Atlantide La7, ha ricevuto il Premio Baffo Rosso 2020. L'inviato speciale del quotidiano Avvenire Nello Scavo ha invece ricevuto il nuovo riconoscimento Testimone del Premio Roberto Morrione.



