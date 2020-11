Premio Rossella Minotti per giornalisti under 35, candidature entro il 30 novembre

Possono concorrere gli iscritti ad una delle Associazioni regionali di Stampa federate nella Fnsi in regola con le quote associative. La partecipazione è gratuita. Il premio assegnerà ai vincitori 3.000 euro complessivi.

La giornalista Rossella Minotti

C'è tempo fino a lunedì 30 novembre per inviare gli articoli con le candidature per il Premio giornalistico Rossella Minotti 2020, intitolato alla collega prematuramente scomparsa l'anno scorso, già caporedattrice del Giorno e molto impegnata nel sindacato dei giornalisti.



L'iniziativa, promossa dalla famiglia di Rossella con Federazione nazionale della Stampa italiana e Associazione Lombarda dei Giornalisti, si rivolge ai giornalisti under 35: è la prima iniziativa in Italia che premia le giornaliste e i giornalisti più meritevoli tra i soli giovani soci delle Associazioni Regionali di Stampa federate nella Fnsi.



Per partecipare occorre dunque essere iscritti a Ordine dei giornalisti e sindacato (l'iscrizione può avvenire entro il 30 novembre) ed essere in regola con le quote. La partecipazione è gratuita. Il Premio assegnerà 3.000 euro complessivi ai vincitori.



Il bando del Premio giornalistico Rossella Minotti 2020, le modalità di invio delle candidature e tutte le informazioni utili sono disponibili a questo link.