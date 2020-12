Premio Simona Cigana, proclamati i vincitori dell'undicesima edizione

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti rinviata a fine di febbraio, in concomitanza con la presentazione del libro sulla giovane giornalista avianese cui è intitolato il concorso giornalistico dedicato al Friuli Venezia Giulia.

I vincitori della X edizione del Premio Simona Cigana (Foto: pordenoneoggi.it)

Il Circolo della Stampa di Pordenone chiude l'11a edizione (30 giugno 2019-1 luglio 2020) del concorso giornalistico nazionale, annuale, multimediale, multilingue "Premio Simona Cigana", dedicato al Friuli Venezia Giulia, con la proclamazione dei vincitori, ma rinvia alla fine di febbraio la cerimonia di consegna dei premi e degli attestati di partecipazione con le motivazioni, in concomitanza con la presentazione del libro sulla giovane collega avianese cui è intitolato. La scelta di sdoppiare l'evento è dovuta all'impossibilità di effettuare in presenza la cerimonia, causa la pandemia da Covid-19. Nell'occasione viene confermato che è in corso la 12a edizione per il periodo 2020-2021, il cui Bando/Regolamento è pubblicato sul sito http://www.stampa-pordenone.it.



«La Giuria – rileva Pietro Angelillo, presidente del Circolo della Stampa di Pordenone – dopo la selezione iniziale, la composizione della rosa dei finalisti e quella conclusiva della finalissima, conferma l'alto livello dei servizi pubblicati su testate di varie parti d'Italia. Evidenzia quindi un particolare inevitabile, dati i tempi: il tema prevalente del virus che sta contaminando il mondo, svolto per tutte le cinque categorie concorsuali. Altri temi trattati più di frequente dai concorrenti sono la rotta balcanica dei migranti, l'economia, i protagonisti di riscatti sociali. Ovviamente il filo conduttore è sempre ciò che avviene principalmente o in parte nel Friuli Venezia Giulia. Senza dimenticare che l'aspetto fondamentale del premio resta l'incoraggiamento a un giornalismo costruttivo e deontologicamente rispettoso dei canoni dell'informazione corretta».



Ecco di seguito i vincitori della 11a edizione del concorso e i riconoscimenti "Fuori concorso".



Categoria Inchiesta. 1° Premio: Antonio Di Bartolomeo con il servizio "Divisi da una barriera, Covid 19 e le Gorizie separate: lo shock di due comunità" (Tgr Est-Ovest, su Rai 3, del 31 maggio 22020). 2° Premio: Luca Pesante con il servizio "Coronavirus, il diritto di fare i tamponi" (Tg com 24, dell’11 maggio 2020).



Segnalazioni speciali: Lodovica Bulian ("La rotta balcanica rischia di esplodere", Rete 4-Quarta Repubblica, 2 marzo 2020), Eleonora Camilli ("Violenze al confine e respingimenti", Agenzia Redattore sociale, 11 settembre 2019), Tiziana Carpinelli ("Identificato l'aggressore con il cappuccio", Il Piccolo-Monfalcone, 2 giugno 2020), Ludovico Fontana ("Duino Aurisina: il paese delle strade senza nome", Tgr Rai FVG-Settimanale).



Categoria Sport. 1° Premio: Daniele Bartocci con il servizio "Udinese, nuovi format sostenibili per il calcio nostrano: il modello Dacia Arena" (Football News 24 on line, del 29 aprile 2020). 2° Premio: Mauro Rossato con il servizio "A lezione dal mito Tavcar" (Il Gazzettino-Pordenone, dell'11 febbraio 2020.



Segnalazioni speciali: Sergio Arcobelli ("Io dormivo in stazione. Ora, a calci e pugni, insegno a non buttarsi via", Il Giornale-Milano, 21 gennaio 2020), Francesco Cardella ("Gambassi a casa con lo yoga", Il Piccolo-Trieste, 7 aprile 2020), Paolo Cautero ("Il campione udinese di rally e pista che portava casette al mercato", Il Gazzettino-Udine, 15 dicembre 2019), Pier Paolo Simonato ("Eli, la moglie dell'ex calciatore", Il Gazzettino-Pordenone, 7 marzo 2020).



Categoria Economia/Artigianato. 1° Premio: Alessandra Montico con il servizio "Lo smartworking al tempo del Covid" (Rai Isoradio-Roma, del 25 maggio 2020). 2° Premio: Monika Pascolo con il servizio "Andrea il maniscalco campione d'Italia che forgia i ferri per tutto il mondo" (Messaggero Veneto-Udine, del 5 gennaio 2020).



Segnalazioni speciali: Giorgio Simonetti ("Il genio degli imprenditori locali in soccorso alla comunità ferita", La città-Pordenone, maggio 2020), Daniela Paties Montagner ("In piena emergenza Covid 19 lo chef stellato Alberto Tonizzo", Corriere del Popolo-Paese Sera, Roma, 3 aprile 2020).



Turismo/Avianese. 1° Premio Aviano: Antonio Lodedo con il servizio "I formaggi affinati. L'arte casearia della famiglia Del Ben" (Fuocolento-rivista del gusto a NordEst, del marzo 2020). 1° Premio Pedemontana Avianese: Sigfrido Cescut con il servizio "Santuario-Bornass, il 2020 l'anno della riattivazione" (Messaggero Veneto-Pordenone, del 4 gennaio 2020).



Sociale/Infortuni. 1° Emanuele Minca, con il servizio "La fabbrica solidale cerca sostenitori" (Il Gazzettino-Pordenone, del 26 giugno 2020).



FUORI CONCORSO



Giornalisti scrittori. Davide Francescutti, con il libro "Coop Casarsa: da 100 anni al servizio della comunità, 1919-2019", edito da Coop Casarsa nel novembre 2019.



Testate giornalistiche. PordenoneOggi.it ("Il primo vero quotidiano online di Pordenone e provincia, fondato nel 2010"), direttore responsabile Maurizio Pertegato. Ciavedal (Rivista del gruppo Ciavedal di Cordenons), coordinatore Raffaele Cadamuro.