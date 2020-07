Premio Simona Cigana, ultimi giorni per partecipare

Scaduto il 30 giugno il termine per la pubblicazione dei servizi che possono concorrere, per iscriversi c'è tempo fino al 10 luglio. Tutte le novità dell'11esima edizione, le categorie in concorso, le modalità di partecipazione e le informazioni utili sul sito web del Circolo della Stampa di Pordenone.

I vincitori della X edizione del Premio Simona Cigana (Foto: pordenoneoggi.it)

Ultimi giorni prima della chiusura dell'11esima edizione del Premio Simona Cigana, il concorso giornalistico nazionale, annuale, multimediale del Circolo della Stampa di Pordenone. Il 30 giugno è scaduto il termine per la pubblicazione dei servizi che possono partecipare; entro il 10 luglio scadrà il termine per l'iscrizione al concorso.



L'edizione 2020 è dedicata al mondo del giornalismo, impegnato in prima linea fin dall'inizio dell'anno nell'informazione sulla crisi mondiale provocata dalla pandemia da Coronavirus e sulle conseguenze sanitarie, economiche e sociali. «Sono sotto gli occhi di tutti – spiegano i promotori – le difficoltà operative e strategiche, tra disagi e pericoli per le categorie più a rischio, quale quella dei giornalisti».



A questo tema si aggiunge «l'attenzione verso le categorie impegnate nella ripresa: i medici e gli infermieri che tutt'ora si dedicano con professionalità e altruismo alla terapia e alla prevenzione della popolazione, senza dimenticare l'impegno diffuso che oggi riguarda la ricerca di una normalità, da perseguire con lo spirito tenace e intelligente di imprenditori e lavoratori nella ricostruzione dopo le catastrofi belliche e naturali».



Tutte le novità di questa 11esima edizione, le categorie in concorso, le modalità di partecipazione e le informazioni utili sono riportate nel Bando/Regolamento pubblicato sul sito web www.stampa-pordenone.it.