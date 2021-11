I vincitori della scorsa edizione del premio 'Uffici Stampa di Eccellenza' (Foto: @GUSLombardia)

10 Nov 2021

Premio 'Uffici Stampa di Eccellenza' del Gus Lombardia, ultimi giorni per partecipare

Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 19 novembre 2021, corredate dalla motivazione, all'indirizzo mail premiogus@gmail.com. Data e luogo della premiazione saranno comunicati insieme ai nomi dei vincitori che riceveranno i riconoscimenti nel corso di un evento pubblico.

Il Gruppo Giornalisti Uffici Stampa Lombardia, con l'obiettivo di premiare la professionalità dei colleghi che lavorano negli uffici stampa, organizza anche per gli anni 2020-2021 il premio "Uffici Stampa di Eccellenza". Il premio si avvale del patrocinio dell'Associazione Lombarda Giornalisti.



«Allo scopo di permettere una più ampia scelta tra le candidature proposte – spiegano i promotori – il Consiglio Direttivo del Gus ha deciso di invitare tutti i giornalisti iscritti all'Ordine della Lombardia e in regola con la quota sociale, a segnalare al Gus i nominativi di colleghi che operano negli uffici stampa lombardi di Enti, aziende e agenzie, pubbliche e private, meritevoli di ricevere il riconoscimento».



Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 19 novembre 2021, corredate dalla motivazione, alla segreteria del premio, tramite mail al seguente indirizzo: premiogus@gmail.com.



Il premio intende soprattutto sottolineare la coerenza dei giornalisti che svolgono la loro professione nell'ambito degli uffici stampa con la deontologia legata alla professione giornalistica, in qualunque ambito sia praticata.



La giuria composta da Assunta Currà, presidente del Gus Lombardia, Furio Reggente, presidente emerito del Gus Lombardia, Vincenzo Di Vincenzo, responsabile agenzia Ansa Lombardia, Roberto Nelli, docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Gabriele Tacchini, docente IULM e da Carmelo Tribunale, membro del Direttivo Gus Lombardia e segretario del premio, valuterà insindacabilmente le segnalazioni ricevute e proclamerà i vincitori che saranno premiati nel corso di un evento pubblico.



Data e luogo della premiazione saranno comunicati insieme ai nomi dei vincitori. Per tutte le informazioni: premiogus@gmail.com.