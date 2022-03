La locandina del seminario (Foto: @fleinaudi)

21 Mar 2022

'Presunzione d'innocenza e diritto all'informazione', il 22 marzo seminario in Fondazione Einaudi

Appuntamento alle 17 con, fra gli altri, Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi; Giovanni Salvi, procuratore generale presso la Corte di Cassazione; Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia.

"Presunzione d'innocenza e diritto all'informazione: un conflitto insanabile?" è il titolo del seminario in programma martedì 22 marzo 2022, alle 17, nella sede della Fondazione Luigi Einaudi a Roma.



Dopo i saluti introduttivi del presidente della Fondazione, Giuseppe Benedetto, coordinati da Paolo Ezechia Reale, segretario generale del Siracusa International Institute, intervengono: Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi; Giovanni Salvi, procuratore generale presso la Corte di Cassazione; Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia.



Per partecipare occorre accreditarsi su fleinaudi.eventbrite.it (fino ad esaurimento posti). L'accesso alla sede della Fondazione Einaudi, in via della Conciliazione, è subordinato all'esibizione di green pass valido.