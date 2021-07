Pasquale Stanzione, presidente dell'Autorità per la protezione dei dati personali (Foto: @GPDP_IT)

02 Lug 2021

Privacy, monito del Garante: «Il giornalismo non degeneri in gogna mediatica»

Il richiamo del presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione, nella Relazione annuale al parlamento. Un appello relativo, in particolare, alle violazioni della dignità delle persone soggette a misure coercitive, ma anche, più in generale, agli «eccessi informativi riscontratisi nella cronaca».

«Il giornalismo deve assolvere al suo alto dovere di informazione nel rispetto del canone di essenzialità, senza cedere alla tentazione della spettacolarizzazione e del sensazionalismo che rischia di far degenerare la pietra angolare delle democrazie (la libertà d'informazione, appunto), in gogna mediatica»».



È il richiamo di Pasquale Stanzione, presidente dell'Autorità per la Privacy, nella Relazione annuale al Parlamento. Un monito relativo, in particolare, alle violazioni della dignità delle persone soggette a misure coercitive, ma anche, più in generale, agli «eccessi informativi riscontratisi nella cronaca». (Ansa)