CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: ImagoEconomica/Fnsi
Authority 04 Mar 2026

Referendum giustizia, Agcom: «Raccomandazione a tutte le emittenti per garantire una equilibrata presenza del governo»

L’Autorità, nella riunione di Consiglio del 4 marzo 2026, ha anche «ordinato a Discovery Italia S.r.l. e a La7 S.p.A. l'immediato riequilibrio dell'informazione nei rispettivi palinsesti», dopo che dai dati del primo ciclo di monitoraggio è emersa per i due canali «una sottorappresentazione della posizione del SÌ».

«Nella riunione di Consiglio odierna, dopo aver esaminato i dati del primo ciclo di monitoraggio l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato alcuni provvedimenti nell'ambito della campagna per il referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026. Con due distinte delibere, l'Autorità ha ordinato a Discovery Italia S.r.l. e a La7 S.p.A.  (in quest’ultimo caso con il voto contrario della Commissaria Giomi) l'immediato riequilibrio dell'informazione nei rispettivi palinsesti, per violazione dell'art. 5 della legge n. 28/2000 e della delibera n. 37/26/CONS. Dai dati del primo ciclo di monitoraggio (12-28 febbraio 2026) è emersa una sottorappresentazione della posizione del SÌ sui canali Nove e La7. Il riequilibrio dovrà avvenire entro il 7 marzo 2026; l'Autorità verificherà l'osservanza degli ordini attraverso il monitoraggio del periodo 1-7 marzo, riservandosi in caso di mancata ottemperanza l'adozione dei conseguenti provvedimenti». Lo si legge in una nota diffusa dall’Agcom mercoledì 4 marzo 2026.

«L’Autorità – prosegue il comunicato - ha archiviato gli esposti del Comitato società civile per il NO al referendum Costituzionale e dei gruppi AVS-PD (in quest’ultimo caso con il voto contrario della Commissaria Giomi). Infine, l'Autorità ha adottato una raccomandazione rivolta a tutte le emittenti radiotelevisive nazionali, pubbliche e private, inclusa la RAI, sulla corretta rappresentazione dei soggetti istituzionali nei programmi di informazione. Dai dati relativi al periodo 14 gennaio - 23 febbraio 2026 è emersa una presenza particolarmente elevata del Governo nei telegiornali nazionali in modo trasversale su tutte le emittenti monitorate. L'Autorità – conclude la nota - ha raccomandato, conformemente alla normativa vigente, che la presenza del Governo sia limitata al tempo strettamente necessario alla trattazione dell'attualità, nell'esclusivo esercizio delle rispettive funzioni, riservandosi in caso di persistente inosservanza l'adozione di ordini di riequilibrio e sanzioni». (anc)

@fnsisocial
Authority
20 Gen 2026
Editoria, Agcom: «Cartacei o digitale, si conferma la crisi dei quotidiani»
Authority
13 Nov 2025
Lasorella (Agcom): «Ott e piattaforme sfruttano il lavoro dei giornalisti»
Authority
21 Ott 2025
Osservatorio sul giornalismo Agcom, presentata in Fnsi la quarta edizione
 Le altre news

Articoli correlati

Usigrai24 Ott 2025
Usigrai: «Vogliamo conoscere le motivazioni della multa a Report»
Media15 Ott 2025
Fieg: «Presentato reclamo all'Agcom contro il servizio 'AI Overviews' di Google»
Referendum 202505 Mag 2025
Referendum, Agcom alle emittenti: «Dedicare un adeguato spazio informativo»
Editoria29 Apr 2024
Quotidiani, nel 2023 vendite in calo dell'8,8%. I dati dell'Osservatorio sulle comunicazioni di Agcom
Internazionale30 Mag 2023
Turchia, sei tv pro - opposizione accusate di «insulto alla nazione»
Media22 Mag 2023
Meta, multa record da 1,2 miliardi. Il Garante irlandese: «Violazione della privacy»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits