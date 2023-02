Il sit-in davanti al Tribunale di piazzale Clodio a Roma (Foto: @USIGRai)

13 Feb 2023

Regeni, sit-in a Roma con Fnsi e Usigrai

Alla manifestazione, davanti al Tribunale di piazzale Clodio lunedì 13 febbraio 2023, fra gli altri, anche gli attori Valerio Mastandrea e Pif, rappresentanti dell’Ordine dei giornalisti e dell’associazione Articolo 21.

Sit-in fuori da piazzale Clodio a Roma dove oggi è fissata una nuova udienza del processo nei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016.



Presenti, oltre ai genitori di Regeni e a Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi, anche gli attori Valerio Mastandrea e Pif. «Ognuno vive come vuole propria popolarità, io credo che bisogna prendere posizione sempre» ha detto Pif. «Siamo stati accanto alla famiglia Regeni sin dal primo giorno e oggi siamo qui per farli sentire meno soli» ha aggiunto Mastandrea. (Adnkronos)