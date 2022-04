La presidente della Cpo Fnsi, Mimma Caligaris

08 Apr 2022

Regione Liguria a Expo Dubai, Cpo Fnsi: «Inaccettabile attacco sessista alle colleghe dell'ufficio stampa»

Una foto con a commento un'allusione esplicita ad alcune vicende che avevano riguardato l'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, mette "alla gogna" le giornaliste. La condanna delle rappresentanti sindacali: «Le si vuole colpire in quanto donne, mettendone in discussione la professionalità».

«Siamo alle solite: dopo il caso politico, con interrogazione del consigliere regionale Ferruccio Sansa sulle spese delle delegazione della Regione Liguria a Expo Dubai, l'attacco che segue, sotto forma di meme, alle due colleghe ritratte nella foto, la capo ufficio stampa e la media social manager, assume contorni sessisti». Lo afferma, in una nota, la Commissione Pari Opportunità della Fnsi.



«Nelle parole a commento della foto – prosegue – c'è una allusione, esplicita, ad alcune vicende che avevano riguardato l'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. La Cpo Fnsi segnala e condanna questo linguaggio, anche per immagini, che vuole colpire due colleghe in quanto donne, mettendo così in discussione la loro professionalità».