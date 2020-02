Associazioni | 20 Feb 2020 CONDIVIDI:

"Sabato 22 tutti per Patrick Zaki", l'Aser aderisce all'appello alla squadra e ai tifosi del Bologna

Nel giorno della partita di Sere A tra i rossoblu e l'Udinese si svolgerà in Egitto l'udienza in cui i giudici sono chiamati a decidere se prolungare la detenzione dello studente dell'Università Alma Mater o disporre la sua scarcerazione. L'iniziativa lanciata da Amnesty International Italia, Usigrai e Sport4Society.

Flash mob a Roma per chiedere libertà per Patrick Zaki (Foto: @amnestyitalia)

"Forza Bologna!" è una delle poche frasi che Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università Alma Mater Studiorum attualmente detenuto in Egitto, è riuscito a pronunciare prima dell'udienza che sabato 15 febbraio ha purtroppo confermato la sua permanenza in carcere almeno fino al 22 febbraio.



L'Associazione Stampa dell'Emilia-Romagna raccoglie e rilancia l'appello di Amnesty International Italia, Usigrai e Sport4Society rivolto alla squadra e ai tifosi del Bologna calcio affinché – dopo l'affettuoso augurio di pronto ritorno allo stadio pubblicato dall'account ufficiale Twitter della società – in occasione della partita interna con l'Udinese di sabato 22 sia mostrata nel modo più visibile possibile solidarietà nei confronti di Patrick Zaki.



Infatti, sabato alle 15, la partita di Serie A Bologna-Udinese si svolgerà nello stesso giorno in cui una nuova udienza, in Egitto, deciderà se prolungare la detenzione di Zaki o disporre la sua scarcerazione.