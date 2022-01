David Sassoli (Foto: Parlamento europeo)

12 Gen 2022

Sassoli, via libera del Consiglio dei ministri ai funerali di Stato

Le esequie si terranno venerdì 14 gennaio, alle 12, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Roma. Alla cerimonia anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel.

Il consiglio dei ministri ha approvato la delibera sui funerali di Stato per il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, morto a 65 anni l'11 gennaio scorso. Le esequie si terranno venerdì 14 gennaio, alle 12, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Roma.



Alla cerimonia, insieme con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, saranno presenti anche la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel.



Domani, giovedì 13, dalle 10 alle 18, nella sala della Protomoteca in Campidoglio sarà allestita la camera ardente per l'ultimo saluto.



Il Parlamento Europeo renderà omaggio al presidente Sassoli lunedì 17 gennaio, all'apertura della sessione plenaria a Strasburgo, con una cerimonia alla presenza dell'ex deputato europeo ed ex presidente del Consiglio, Enrico Letta.