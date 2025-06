Un momento della cerimonia di consegna dell'edizione 2024 del 'Premio cronisti'

05 Giu 2025

Sicilia, il Premio cronisti 2025 a Maria Vera Genchi

Al secondo posto Federica Virga, al terzo Chiara Nardinocchi. La targa 'Nicola Volpes', Cronista dell'anno, è stata assegnata a Fabio Geraci. La cerimonia di consegna a Mondello il 18 giugno.

Prima classificata Maria Vera Genchi, seconda Federica Virga e terza Chiara Nardinocchi. È un podio tutto femminile quello del Premio Cronisti 2025. La giuria composta dalla segretaria del Gruppo Cronisti Claudia Brunetto, dal segretario regionale di Assostampa Giuseppe Rizzuto e dal presidente dell’Ordine dei giornalisti Concetto Mannisi ha dovuto scegliere su quasi trenta candidati che si sono confrontati sul tema del “Disagio giovanile” in tutte le sue sfaccettature: dall’emergenza droga al bullismo, dal fenomeno delle baby gang al ritiro sociale, dai disagi del post Covid alla dipendenza da smartphone. I premi assegnati in denaro sono rispettivamente di 1000 euro (mille euro), 500 euro (cinquecento euro) 250 euro (duecentocinquanta euro).



«L’obiettivo del premio è dare un riconoscimento ai colleghi giornalisti impegnati quotidianamente nella professione di cronista» – spiega Claudia Brunetto.



Una seconda giuria composta dalla presidente del Consiglio regionale di Assostampa Tiziana Tavella, dal vicesegretario vicario Roberto Leone, dal componente della giunta Giancarlo Macaluso, Claudia Mirto, presidente dei Gruppo giornalisti pensionati e da Tiziana Martorana consigliere dell’Ordine dei giornalisti ha poi deciso le targhe intitolate ai maestri della Cronaca. La targa “Nicola Volpes”, Cronista dell'anno, è stata assegnata a Fabio Geraci del Giornale di Sicilia, mentre il riconoscimento alla carriera, e cioè la targa “Mauro De Mauro”, andrà quest'anno ad Attilio Bolzoni.



Queste invece le scelte per le varie sezioni. La targa della cronaca nera intitolata ad Aurelio Bruno è stata assegnata a Virgilio Fagone del Giornale di Sicilia, quella per la cronaca giudiziaria “Gianni Lo Monaco” a Nuccio Anselmo della Gazzetta del Sud. Quindi il riconoscimento per la cronaca bianca con la targa “Marina Pino” a Luisa Santangelo (la Sicilia) e la targa “Vittorio Corona” dedicata alla Tv a Maurizio Licordari della Rai. Gli ultimi due riconoscimenti, quello per l'economia a Nino Giordano, collaboratore di Gds, Milano Finanza e Italpress, e la targa “Letizia Battaglia” per la fotografia a Giuseppe Gerbasi.



La giuria ha quindi deciso quattro targhe speciali che vanno a Egle Palazzolo, Laura Anello, Mario Pintagro e Franco Lannino. Infine, altre targhe sono state assegnate alla memoria ai colleghi che sono purtroppo deceduti nel corso dell'ultimo anno e cioè Michele Cimino, Nino Giaramidaro e Adele Fortino.



Le motivazioni saranno rese note durante la cerimonia di premiazione che avverrà sulla terrazza del Glam Hotel di Mondello, in via Gallo 22, il prossimo mercoledì 18 giugno con inizio alle 19:00. A seguire si svolgerà la festa d’estate del Circolo della stampa di Palermo con una cena a buffet nella zona piscina. (Da assostampasicilia.it)