28 Giu 2024

Siddi a Rete Blu Spa, Fnsi: «Dialogo senza camuffamenti»

Alessandra Costante, segretaria generale del sindacato dei giornalisti: «Ci auguriamo che nella vertenza dei precari di TV2000, costretti a patti leonini per poter continuare a lavorare per l'emittente della Cei, non dimentichi la giusta mercede di evangelica memoria».

«Apprendiamo da un comunicato di Rete Blu Spa, cui fa riferimento TV2000, della nomina di Franco Siddi a presidente del Cda. Nel fare i migliori auguri a Siddi per il suo ennesimo incarico che lo colloca ormai stabilmente nell'area della parte datoriale (e per questo alcuni mesi fa si è anche dimesso dal Consiglio Nazionale della Fnsi di cui era membro di diritto), ci auguriamo che nella vertenza dei precari di TV2000, costretti a patti leonini per poter continuare a lavorare per l'emittente della Cei, non dimentichi la giusta mercede di evangelica memoria». Lo afferma Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana.



«La Fnsi – conclude - è pronta ad un dialogo trasparente con le parti datoriali, ma senza camuffamenti e infingimenti».