La sede del Corriere della Sera (Foto: Ansa)

18 Ott 2022

Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom: il 19 ottobre sciopero di due ore in Cairo-Rcs

Alla base della protesta, si legge in una nota dei sindacati, il giudizio "fortemente negativo" rispetto all'andamento del negoziato in corso da oltre un anno su lavoro agile, premio di risultato e formazione professionale.

Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom Uil hanno indetto per mercoledì 19 ottobre uno sciopero di due ore del gruppo Cairo-Rcs, con un presidio che si svolgerà a Milano dalle ore 11.30 in via Solferino 28, sede de Il Corriere della Sera.



Alla base della protesta, si legge in una nota dei sindacati, il giudizio "fortemente negativo" rispetto all'andamento del negoziato in corso da oltre un anno su lavoro agile, premio di risultato e formazione professionale. (Ansa)