La copertina di 'Storia illustrata del giornalismo italiano'

20 Feb 2024

'Storia illustrata del giornalismo italiano', il 21 febbraio presentazione del libro di Giancarlo Tartaglia

Appuntamento alle 17 nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, a Roma.

Sarà presentato mercoledì 21 febbraio 2024, alle 17, nella sede dell'Ordine nazionale dei giornalisti, in via Sommacampagna 19, a Roma, il libro 'Storia illustrata del giornalismo italiano: il ruolo del giornalismo nell'Italia repubblicana a 60 anni dall'istituzione dell'Ordine dei Giornalisti', ultima fatica letteraria di Giancarlo Tartaglia, storico del giornalismo italiano, segretario della Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi, già direttore della Fnsi e autore di saggi e monografie.



Realizzato grazie al contributo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in occasione del 60° anniversario della sua istituzione, il volume è stato pubblicato da Pacini Editore nella collana 'Storie illustrate' e contiene l'introduzione di Carlo Bartoli, presidente del Cnog e la prefazione di Luigi Contu, direttore dell'Ansa, che ha anche permesso l'accesso al suo immenso patrimonio iconografico (composto da circa 13 milioni di immagini).



'Storia illustrata del giornalismo italiano' intende infatti offrire anche una lettura visiva, attraverso le foto tratte dall'archivio Ansa che, affiancando il testo, ricostruiscono la storia del nostro Paese, dalla nascita della Repubblica fino alla contemporaneità.



Il volume, composto da 208 pagine con 138 immagini, ha un formato agevole, che valorizza le fotografie, ma al tempo stesso, grazie alla copertina morbida, permette di essere maneggiato con praticità, e consultato in qualsiasi momento e luogo.



Dalle donne che sventolano i quotidiani che annunciano la proclamazione della Repubblica nel 1946 all'attentato a Togliatti, dagli anni del boom economico alla stagione buia del terrorismo, a Tangentopoli e alle ultime fasi della Prima Repubblica, le immagini dell'Ansa in quasi 50 anni hanno dato conto giorno per giorno di fatti, notizie, eventi: uno strumento potentissimo, immediato ed efficace, di informazione e di trasmissione di emozioni.