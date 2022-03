Il palazzo di Giustizia di Torino

07 Mar 2022

Torino, il 9 marzo presidio davanti al tribunale al fianco dei giornalisti precari

Appuntamento alle 9.30, con i rappresentanti di Assostampa Subalpina e Clan Fnsi, mentre davanti al giudice si discute l'istanza del collega palermitano Valerio Tripi, dal 1999 collaboratore di Repubblica, che dopo oltre 20 anni di precariato ha intentato causa per il riconoscimento del rapporto subordinato di lavoro.

L'Associazione Stampa Subalpina organizza con la Commissione Lavoro Autonomo Nazionale della Fnsi un presidio davanti al Tribunale di Torino mercoledì 9 marzo alle 9.30. «A quell'ora – spiega il sindacato regionale – si discute davanti al giudice l'istanza di un collega palermitano, Valerio Tripi, dal 1999 collaboratore di Repubblica, che dopo oltre 20 anni di precariato ha intentato causa per il riconoscimento del rapporto subordinato di lavoro. Tripi, come già Massimiliano Salvo, responsabile per anni della cronaca nera per la redazione genovese, dopo aver chiesto a lungo e invano con il Coordinamento dei precari di Repubblica la stabilizzazione, è passato all'azione, perdendo nel contempo il posto di lavoro».



Il sindacato - la Subalpina, la Fnsi, la Clan - è a fianco di questi colleghi, freelance precari, e sostiene in ogni modo la loro azione legale. «I colleghi precari sono una parte ormai prevalente nella professione e, peraltro, sono proprio la parte maggiormente sfruttata e frustrata nelle aspettative. E il sindacato non lascia indietro nessuno, tantomeno chi è più in difficoltà. Per questo – concludono i promotori del presidio – chiediamo a tutte le colleghe e i colleghi di partecipare mercoledì mattina davanti al Tribunale di Torino: sosteniamo insieme la causa dei precari e dei freelance e sosteniamo insieme i diritti, che sono di tutti».