Un momento del presidio (Foto: Associazione Stampa Subalpina)

23 Lug 2024

Torino, manifestazione davanti alla Prefettura per la libertà di stampa

Presente anche Andrea Joly, il cronista aggredito da estremisti di destra il 20 luglio: «È bello vedere che siamo in tanti per esprimere valori condivisi».

Affollata manifestazione questo pomeriggio davanti alla prefettura di Torino per il presidio promosso da Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Associazione Stampa Subalpina e dalle associazioni che si riconoscono nella Via Maestra a seguito dell'aggressione della quale è stato vittima il giornalista de La Stampa Andrea Joly. Al presidio, a cui hanno partecipato rappresentanti istituzionali, sindacati, colleghi del cronista malmenato e cittadini, è stata ribadita l'importanza della libertà di stampa e la necessità che venga sempre difesa.



Presente alla manifestazione anche Andrea Joly, che ha ringraziato tutti coloro che in questi giorni gli hanno espresso solidarietà. «Sono un po' stanco ma sto bene - ha detto al microfono - essere qui è un dovere e un piacere ed è bello vedere che siamo in tanti per esprimere valori condivisi. Grazie per la solidarietà che ho ricevuto dalle istituzioni e dai privati», ha concluso. (Adnkronos, 23 luglio 2024)