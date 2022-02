Le giornaliste e i giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno (Foto: Graziana Capurso)

18 Feb 2022

Torna in edicola la Gazzetta del Mezzogiorno. Il direttore Iarussi: «Sarà un quotidiano meridionalistico»

Pronto anche il nuovo sito web, mentre il giornale è già attivo sui social. Aveva cessato le pubblicazioni l'1 agosto 2021, dopo 133 anni. Fra le anticipazioni: battaglie culturali sull'area del Sud Europa e del Mediterraneo e un'attenzione particolare agli studenti.

Domani, sabato 19 febbraio, torna in edicola, dopo quasi sette mesi di assenza, La Gazzetta del Mezzogiorno, storico quotidiano di Puglia e Basilicata. Il nuovo direttore responsabile è Oscar Iarussi. «Sarà un quotidiano fortemente meridionalistico, non campanilistico, di servizio, che farà battaglie culturali sul versante Sud Europa/Mediterraneo», anticipa Iarussi.



«Attorno al giornale – aggiunge il direttore – si vuole costruire una comunità per coinvolgere i lettori in incontri che saranno organizzati al termine della pandemia. Un'attenzione particolare sarà rivolta agli studenti per coinvolgerli nella lettura dei quotidiani».



Dalle 6 di domattina sarà attivo il nuovo sito web della Gazzetta del Mezzogiorno, mentre il quotidiano è già attivo sui social dove saranno disponibili due video d'autore di Alessandro Piva che ha seguito e documentato la rinascita del quotidiano. La Gazzetta aveva cessato le pubblicazioni l'1 agosto 2021 dopo 133 anni.