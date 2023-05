Un momento della presentazione della Marcia PerugiAssisi

18 Mag 2023

'Trasformiamo il futuro!', presentata in Fnsi l'edizione speciale della Marcia PerugiAssisi

La manifestazione, in programma domenica 21 maggio 2023, vedrà come protagonisti studenti e studentesse, bambine e bambini, ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte d’Italia.

Nella mattinata di giovedì 18 maggio 2023, presso la sede della Fnsi a Roma, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’edizione speciale della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità, in programma domenica 21 maggio all’insegna del motto “Trasformiamo il futuro!”. I protagonisti della Marcia saranno migliaia di studenti e studentesse, bambine e bambini, ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte d’Italia.



«Questa Marcia è una Marcia speciale per fare pace con i giovani – ha detto Flavio Lotti, coordinatore del comitato promotore della Marcia PerugiAssisi-. Abbiamo bisogno di fare spazio ai giovani, investendo su una nuova generazione di costruttori di pace. Il motto è “Trasformiamo il futuro!”, e per farlo è necessario costruire un’alleanza con le nuove generazioni. È una Marcia contro tutte le guerre, dobbiamo salvare le vite umane. I ragazzi vengono da 119 scuole e 71 università. Al termine della Marcia il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, consegnerà la bandiera della pace e verrà firmato un patto educativo per la pace».



Tra i presenti anche Giuseppe Giulietti, fondatore dell’associazione Articolo 21: «È la marcia della diversità, e noi come sempre ci saremo. Sosterremo tutte le iniziative, il 20 maggio nella Sala della Conciliazione del comune di Assisi ci sarà una grande manifestazione dedicata a Julian Assange, cui parteciperà anche la moglie Stella. Chiederemo a tutti di sottoscrivere l'appello di liberazione e il conferimento della cittadinanza onoraria di Assisi ad Assange».



I protagonisti della Marcia saranno i giovani come Elena Belia, volontaria del comitato promotore: «La Marcia è il momento adatto per iniziare a costruire una realtà giusta e proficua per la nostra generazione e quelle future».



Alla Marcia in molti arriveranno in bicicletta, come testimoniato dalla coordinatrice Fiab Lazio, Marina Testa: «Più di 150 ciclisti sono già partiti in cinque cordate da Roma, Brescia, Parma, Sarzana e Verona. Per noi la bici è un simbolo, un simbolo di cambiamento delle nostre citta e dello stile di vita. Serve maggiore vivibilità per evitare disastri come quello dell'Emilia-Romagna».



Sergio Bassoli, di Europe for Peace, ha sottolineato come ci siano «le ragioni per essere preoccupati e per fare una mobilitazione permanente. È importante essere alla Marcia e ci saremo con lo striscione "La pace è l'unica vittoria"».



Francesco Cavalli di ResQ ha anticipato che la Marcia sarà aperta da «un messaggio di un ragazzo salvato nel Mediterraneo in un naufragio in cui ha perso la vita suo fratello», mentre ha concluso il dibattito l’intervento del presidente dell’Odg del Lazio, Guido D’Ubaldo: «È molto importante lo slogan “Trasformiamo il futuro”. Abbiamo il dovere di creare un futuro migliore per i giovani: è importante anche il ruolo dei giornalisti perché è necessario fare una campagna di sensibilizzazione su questa iniziativa».



Alla Marcia ha annunciato che parteciperà «come sempre» anche l'Associazione Stampa Umbra. «Ci sentiamo vicini ai temi che animano l'iniziativa e condividiamo pienamente quelli espressi quest'anno e basati soprattutto sui giovani e il futuro», il commento del presidente del sindacato regionale, Massimiliano Cinque.



Tutte le informazioni sulla Marcia PerugiAssisi sono disponibili sul sito web della manifestazione.