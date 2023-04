La locandina della seconda edizione del premio Uniti per il lavoro

05 Apr 2023

Uniti per il lavoro 2023, il 12 aprile la premiazione a Roma

I vincitori della seconda edizione del concorso giornalistico sono Giampiero Castellotti, Massimo Franchi e Chiara Ludovisi.

La cerimonia di consegna dei premi della seconda edizione di ‘Uniti per il lavoro’ si svolgerà mercoledì 12 aprile alle 11:30 nella sede di Stampa Romana in piazza della Torretta 36 a Roma.



I vincitori del concorso, concepito per «riportare l’attenzione sul tema del lavoro troppo spesso relegato a una nota residuale all’ìnterno del flusso informativo», sono Giampiero Castellotti, Massimo Franchi e Chiara Ludovisi: a consegnargli i premi saranno Natale Di Cola, segretario Cgil Roma e Lazio, Enrico Coppotelli, segretario Cisl Lazio, Alberto Civica, segretario Uil Roma e Lazio e Stefano Ferrante, segretario Stampa Romana.



Nel corso dell’evento verranno approfonditi gli argomenti trattati nei lavori: Ita e il trasporto aereo, la migrazione interna italiana, i caregiver e le politiche di assistenza con l’aiuto di sindacalisti e lavoratori del settore.