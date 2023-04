Il logo della XIII edizione del premio Fidas - Isabella Sturvi

04 Apr 2023

Premio Fidas - Isabella Sturvi, ecco i vincitori della XIII edizione

I riconoscimenti saranno consegnati a Roma il 28 aprile 2023 alle ore 15.

Sono stati selezionati i vincitori e le vincitrici della XIII Edizione del Premio Giornalistico Nazionale FIDAS “Isabella Sturvi”. Il concorso, promosso dalla Federazione italiana associazioni donatori di sangue, si propone di informare sui temi relativi al sistema trasfusionale nazionale ed internazionale, di divulgare, sensibilizzare e promuovere la cultura della donazione del sangue, di segnalare all’attenzione della pubblica opinione quei giornalisti e quelle trasmissioni televisive, radiofoniche o su web che si siano distinti per completezza e correttezza di informazione e di mantenere alta l'attenzione dei cittadini sul tema della donazione del sangue.



La vincitrice della sezione "Nazionale" è la giornalista Vera Risi della testata Rewriters.it con un articolo che pone l’accento sull’importanza della donazione di sangue quale gesto non solo di altruismo ma anche di collettivismo con importanti risvolti etici e socio-culturali, per un settore quello delle donazioni straordinario nella sua unicità, proprio perché composto da volontari.



Per la categoria "Locale" si è aggiudicata il primo posto Veronica Marcattili della testata Il Centro: il suo è il racconto della storia di un uomo che in attesa di trapianto è stato salvato dalle trasfusioni.



Per la sezione "Emergenti", dedicata agli under 35, il vincitore è Andrea Ceredani della testata Toscana Oggi con un articolo che evidenzia quanto l’emergenza sangue stia diventando sempre più un problema per la mancanza di donatori perché viene meno il ricambio generazionale e i giovani non sono abbastanza sensibilizzati rispetto all’importanza di donare il sangue.



Hanno composto la giuria di questa edizione del premio Maria Emilia Bonaccorso (caporedattrice Ansa Salute), Barbara Bonomi Romagnoli (giornalista Network italiano Salute Globale), Rory Cappelli (cronaca nazionale La Repubblica), Beatrice Curci (giornalista scientifica), Vittorio di Trapani (presidente Federazione Nazionale della Stampa), Guido D'Ubaldo (presidente Ordine dei giornalisti del Lazio), Maria Giovanna Faiella (Corriere della Sera - Corriere Salute), Rossella Guadagnini (Adnkronos), Ivano Maiorella (direttore Giornale Radio Sociale), Grazia Leone (Tg3 Rai), Adriana Pannitteri (Tg1 Rai), Eugenia Romanelli (direttrice Rewriters.it), Arianna Voto (Rai Per la Sostenibilità - ESG Environment Social Governance). La giuria è stata presieduta da Giovanni Musso, Presidente Fidas Nazionale, e da Rosita Caterina Orlandi, nominata vice-presidente.



La premiazione dei vincitori e delle vincitrici avverrà il 28 Aprile alle ore 15, durante la giornata della 61esima Assemblea Nazionale Fidas, a Roma, nella sala AnnaMaria dell’Hotel Best Western Plus Universo, in via Principe Amedeo, n.5/B.