Un momento del presidio davanti alla sede Rai di Saxa Rubra Un momento del presidio davanti alla sede Rai di Saxa Rubra Un momento del presidio davanti alla sede Rai di Saxa Rubra Un momento del presidio davanti alla sede Rai di Saxa Rubra Un momento del presidio davanti alla sede Rai di Saxa Rubra

12 Mag 2021

Usigrai, dopo il presidio audizione in Vigilanza con la Fnsi: «Dibattito pubblico prima del nuovo Cda»

Un modo «per evitare che l'elezione si riduca alla più tradizionale spartizione lottizzatoria», spiegano i rappresentanti dei giornalisti Rai, che hanno portato al presidente Barachini le proposte dalla manifestazione. Con Vittorio di Trapani e Lidia Galeazzo anche il presidente Giulietti.

Dopo il presidio di lavoratrici e lavoratori della Rai per chiedere un Servizio Pubblico libero da partiti e governi davanti alla sede Rai di Saxa Rubra e, in contemporanea, di diverse città italiane, una delegazione di Usigrai e Federazione nazionale della Stampa italiana è stata ricevuta dal presidente della Commissione di Vigilanza, Alberto Barachini.



Il presidente Fnsi Giuseppe Giulietti e il segretario Vittorio di Trapani e la componente dell'Esecutivo Usigrai Lidia Galeazzo hanno portato a Barachini le proposte dalla manifestazione.



In particolare la richiesta di far precedere l'elezione del nuovo Cda da un dibattito parlamentare sugli obiettivi, i fini, la missione del Servizio Pubblico. «Un modo per evitare che l'elezione si riduca alla più tradizionale spartizione lottizzatoria», spiega una nota dei rappresentanti dei giornalisti Rai.



Il presidente Barachini ha ascoltato le istanze rappresentate da Fnsi e Usigrai e ha condiviso l'esigenza di anteporre una riflessione sui fini e il futuro del Servizio Pubblico alla nomina del nuovo Cda.