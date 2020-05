Iniziative | 02 Mag 2020 CONDIVIDI:

Verso il 3 maggio, la vignetta del disegnatore trentino Fabio Vettori

La tavola regalata ad Articolo21 per celebrare la Giornata mondiale della libertà di stampa. «La sua passione per l'illustrazione – rende noto un comunicato del Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige – risale al 1972: è l'inventore delle formiche».

La vignetta di Fabio Vettori

«La sua passione per l'illustrazione - spiega il segretario regionale Rocco Cerone - risale al 1972: è l'inventore delle formiche, diventate la sua cifra stilistica per coniugare l'interesse per il dettaglio con la possibilità di moltiplicare i personaggi all'interno di una stessa scena».