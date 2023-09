'Vita da freelance, la (non) libera professione', il 2 ottobre incontro a Conselice

26 Set 2023

I diritti (pochi), i rischi (tanti) del lavoro autonomo, spesso finto, e del precariato e le risposte della categoria ai colleghi saranno al centro del confronto con, fra gli altri, la segretaria generale Fnsi Alessandra Costante, i segretari aggiunti Matteo Naccari e Claudio Silvestri, il presidente Aser Paolo Maria Amadasi.

La vita da freelance, soprattutto se di professione fai il/la giornalista, non è lastricata d'oro: contratti precari, falso lavoro autonomo che maschera altro, pochi diritti e tutele. Temi attorno ai quali anche a Conselice, in occasione del 17° anniversario del monumento alla stampa clandestina e alla libertà di stampa, Fnsi e Aser porteranno testimonianze criticità e possibili soluzioni, nell'ambito della tre giorni (dal 30 settembre al 2 ottobre) che faranno del comune del Ravennate la capitale della libertà di stampa.



"Vita da freelance, la (non) libera professione" è il titolo scelto dagli organizzatori per l'incontro in programma il 2 ottobre 2023 alle 14.30 all'agriturismo Massari. Si parlerà degli "estremi" del problema, a partire da esempi concreti: i diritti di chi lavora come freelance e la loro negazione, i rischi del precariato e le risposte della categoria, verso l'equo compenso giornalistico e salario minimo.



Dopo il saluto di Paolo Maria Amadasi, presidente dell'Associazione Stampa dell'Emilia-Romagna, introduzione a cura del segretario aggiunto della Fnsi, Matteo Naccari, sulla necessità di approfondimento sul lavoro autonomo e precariato che la categoria necessita.



Seguiranno gli interventi di Guia Baggi e Francesco Guidotti, creatori de "Lo spioncino dei freelance", di Alice Facchini, giornalista freelance che renderà noti i dati dell'inchiesta "I rischi per la salute mentale dei giornalisti" di Irpi (Investigative Reporting Project Italy).



Interventi previsti di Claudio Silvestri, segretario aggiunto Fnsi e responsabile Commissione lavoro autonomo Fnsi e del presidente dell'Ordine dei giornalisti Emilia-Romagna, Silvestro Ramunno. A completare il quadro, l'intervento dell'avvocato giuslavorista Alberto Piccinini che parlerà, fra le altre cose, della proposta di legge sul salario minimo.



Le conclusioni saranno a cura di Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana. Nel mezzo, spazio – come sempre – a domande e interventi. (Da: aser.bo.it)



