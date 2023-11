La locandina della cerimonia di premiazione

09 Nov 2023

X Premio OMaR per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari, il 5 dicembre cerimonia a Roma

L’appuntamento è alle 16:30 presso l’Acquario Romano. Sarà possibile seguire l’evento anche online sulle pagine social dell’Osservatorio Malattie Rare.

Si svolgerà martedì 5 dicembre 2023 dalle 16:30, presso l’Acquario Romano di Roma, la Cerimonia di Premiazione della X Edizione del Premio OMaR per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari.



Ideato da OMaR - Osservatorio Malattie Rare, il Premio è organizzato in collaborazione con Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, Cnamc (Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici di Cittadinanzattiva), Fondazione Telethon, Orphanet Italia e Simen (Società Italiana di Medicina Narrativa) e annovera tra i partner Ability Channel, Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) e Festival cinematografico “Uno Sguardo Raro”.



In questa edizione del decennale il Premio OMaR si rinnova: nella categoria “Migliore Campagna di Comunicazione - Professionisti” sono state ammesse a partecipare con i loro lavori anche le imprese farmaceutiche o operanti nei settori dei Dispositivi Medici e delle Tecnologie Biomediche e le relative associazioni di categoria.



Ulteriore novità di quest’anno è la composizione della Giuria nella quale, accanto alle storiche conferme, si sono cimentati nella valutazione delle candidature nuovi giurati esperti, appartenenti al mondo della comunicazione, delle istituzioni e del mondo scientifico/clinico.



Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta streaming sulle pagine social e sul canale YouTube di Osservatorio Malattie Rare.