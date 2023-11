I vincitori della prima edizione del premio Nazzareno Bisogni con i presidenti di Odg e Ast (Foto: cgiltoscana.it)

03 Nov 2023

Premio Nazzareno Bisogni, al via le iscrizioni per la seconda edizione

Sarà possibile partecipare fino al 31 dicembre 2023 al concorso in memoria dello storico addetto stampa della Cgil Toscana nonché dirigente dell’Associazione Stampa Toscana.

Torna, per la seconda edizione, il premio rivolto a giovani giornalisti e giornaliste dedicato a Nazzareno Bisogni, storico addetto stampa della Cgil Toscana nonché dirigente dell’Associazione Stampa Toscana, scomparso a luglio 2022. Una iniziativa lanciata da Cgil Toscana, con la collaborazione di Associazione Stampa Toscana e col patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, con lo scopo di incoraggiare la formazione e riconoscere l’attività di giovani giornalisti/e di carta stampata, online, radio e televisione in Toscana. Il premio – articolato in due sezioni: “Lavori testuali” e “Servizi Audio Visivi” – è riservato a giornalisti/e che al momento della scadenza del bando (si può partecipare dal 3 novembre fino al 31 dicembre 2023) non abbiano compiuto 35 anni di età. Il premio ha come oggetto inchieste/articoli su temi civili, sociali, economici e culturali inerenti la Toscana, e pubblicati su media toscani nel 2023. Il vincitore di ognuna delle due sezioni riceverà un premio di 2mila euro.



Per Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana, «Nazzareno è stato un amico e un compagno, ci manca tantissimo ma è un po’ come se fosse ancora qui con noi, a discutere di come raccontare una mobilitazione o una vertenza. Il premio a suo nome è il modo con cui vogliamo ricordarlo tutti insieme e far conoscere ai giovani giornalisti e alle giovani giornaliste un esempio di umanità e professionalità».

Per Sandro Bennucci (presidente Ast) «ricordare il nome di Nazzareno per noi è un impegno, lui era l’anello di congiunzione tra la Cgil e il sindacato giornalisti, è stato un grande professionista che ha dato tanto alla nostra categoria e ha portato in Cgil l’essenza della professione. La sua missione è stata fondamentale nei due ruoli che ha svolto con grande volontà e umanità».



Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, ha aggiunto: «Questo premio è un modo di valorizzare l’attività di giovani giornalisti e giornaliste e allo stesso tempo di ricordare il professionista e l’uomo, una persona stimata e benvoluta».



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sulla figura di Nazzareno Bisogni e sul premio a lui dedicato sono disponibili sul sito web dell'Associazione Stampa Toscana.