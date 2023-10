La locandina della serata di consegna del premio Roberto Morrione

27 Ott 2023

Premio Roberto Morrione 2023, il 28 ottobre la cerimonia di consegna a Torino

L'appuntamento è alle 21:15 alle Officine Grandi Riparazioni: ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Sarà possibile seguire l'evento anche online.

È in programma per sabato 28 ottobre 2023 la serata di consegna della XII edizione del premio "Roberto Morrione" alla migliore inchiesta e del premio "Inchiesta Libera Giovani". L'appuntamento è alle Officine Grandi Riparazioni di Torino (Binario 3, Corso Castelfidardo, 22) a partire dalle 21:15. L'accesso per il pubblico sarà libero e gratuito fino all'esaurimento dei posti in sala. La cerimonia rappresenta il momento più importante delle giornate del premio Roberto Morrione in corso da mercoledì 25 ottobre.



Saranno inoltre consegnati il premio "Baffo Rosso" al regista, autore e giornalista Domenico Iannacone e il "Testimone del premio Roberto Morrione" alla giornalista e scrittrice Vera Politovskaja.



Sul palco, a fianco al direttore del Centro per il libro e la lettura Marino Sinibaldi che condurrà la serata, tanti ospiti speciali: la cantante Saba Anglana accompagnata dal musicista Fabio Barovero, il vignettista Mauro Biani, Paola Barretta (ricercatrice dell’Osservatorio di Pavia e coordinatrice ass. Associazione Carta di Roma), Giovanni Celsi (presidente ass. Amici di Roberto Morrione), Vittorio di Trapani (presidente Fnsi), Maria Josè Mj Fava (referente di Libera Piemonte), Mara Filippi Morrione (portavoce Premio Roberto Morrione), Gian Mario Gillio (addetto stampa della Tavola Valdese), Giuseppe Giulietti (presidente giuria Premio Roberto Morrione e coordinatore Articolo 21), Daniele Macheda (segretario generale Usigrai), Roberto Natale (direttore Rai Per la Sostenibilita - Esg), Francesco Pionati (direttore del Giornale Rairadio e di Radio1 Rai), Simona Sala (direttrice di Rai Radio2), Marco Silenzi (vice direttore di Rainews.it), Stefano Tallia (presidente Odg Piemonte).



Insieme a loro, i finalisti e le finaliste del Premio Roberto Morrione: Susanna Rugghia, Federica Tessari, Francesca Trinchini, Youssef Hassan Holgado, Tommaso Panza, Claudio Rosa, Selena Frasson, Teresa Di Mauro, Vittoria Torsello, Lorenzo Urzia a fianco ai propri tutor giornalistici Daria Corrias di Rai Radio3, Lorenzo Di Pietro di Agorà, Enzo Nucci di Tg3rai, Pietro Suber di Mediaset, Raffaella Pusceddu di Istarai3, e tecnici Francesco Cavalli (audiovideo) Pietro Ferri (musicale), Stefano Lamorgese (digitale) e Giulio Vasaturo (legale).



Le inchieste finaliste verranno presentate nel pomeriggio di sabato 28 ottobre dalle 17 alle 19 presso il Circolo dei lettori (via G. Bogino 9, Torino).



PER APPROFONDIRE

Sarà possibile seguire la presentazione delle inchieste finaliste e la serata di premiazione anche in streaming sul sito web del Premio "Roberto Morrione".