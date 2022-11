29° Congresso Fnsi, eletti i primi delegati

02 Nov 2022



Alle urne gli iscritti a Sindacato giornalisti Veneto, Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige e Associazione Stampa di Puglia. La delegazione veneta conta 14 rappresentanti; 11 quella trentina; 9 i giornalisti pugliesi ai lavori in programma dal 14 al 16 febbraio 2023 a Riccione.

Eletti i primi delegati che parteciperanno al 29° Congresso della Stampa italiana in programma dal 14 al 16 febbraio 2023 a Riccione. Si sono recati alle urne gli iscritti al Sindacato giornalisti Veneto, al Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige e all'Associazione della Stampa di Puglia che hanno scelto i loro rappresentanti, 34 in tutto: 14 per il Veneto (12 professionali e 2 collaboratori); 11 per il Trentino Alto Adige (9 professionali e 2 collaboratori); 9 per la Puglia (6 professionali e 3 collaboratori).



I giornalisti veneti sono stati i primi a individuare i delegati, tutti dell'unica lista presentata, "Controcorrente Veneto": Monica Andolfatto con 193 preferenze, Massimo Zennaro (185), Giuseppe Giulietti (163), Nicola Chiarini (114), Tiziana Bolognani (113), Gianluca Amadori (109), Elena Chemello (104), Giuliano Doro (95), Alessandra Vaccari (86), Paolo Dal Ben (63), Diego Neri (61) e Alessio Antonini (52) per professionali; Efrem Tassinato (8) e Michela Canova (7) per i collaboratori.



In aumento rispetto alle consultazioni del 2018 la partecipazione al voto, che è passata dal 24,01 al 38,29 per cento per i professionali e dal 14,44 al 22,39 per cento per i collaboratori.



Quindi è stata la volta dei giornalisti del Trentino Alto Adige. Per i professionali sono stati eletti Rocco Cerone (65 voti), Cinzia Toller (57), Ubaldo Cordellini (50), Brigitta Willeit (48), Diana Benedetti (47), Patrick Rina e Paolo Silvestri con 40 preferenze, Gianna Zortea (23), Paolo Gaiardelli (16). Per i collaboratori, Lorenzo Basso (8 voti) e Marika Caumo (3).



Si sono recati alle urne il 23,73 per cento degli iscritti professionali e il 23,4 per cento dei collaboratori.



Ultimi in ordine di tempo i giornalisti pugliesi, che hanno eletto 9 delegati tutti della lista unitaria "Controcorrente Puglia": Raffaele Lorusso (133 preferenze), Bepi Martellotta (103), Vito Fatiguso (68), Michele Frallonardo (52), Teresa Fabbricatore (39), Emanuela Villani (25) fra i professionali; Luciana Doronzo (19 preferenze), Mariateresa Amoruso (18) e Ruben Rotundo (16) in rappresentanza dei collaboratori.



Alle votazioni, che si sono tenute tra venerdì 21 e domenica 23 ottobre nelle sei province pugliesi, hanno partecipato per i professionali 140 colleghi (51,8 per cento degli aventi diritto), per i collaboratori 30 colleghi (pari al 25 per cento).



Nelle prossime settimane andranno al voto anche i giornalisti iscritti alle altre Associazioni regionali di Stampa, chiamati ad eleggere i 312 delegati che daranno vita ai lavori del Congresso e saranno chiamati a rinnovare i vertici dalla Fnsi.



