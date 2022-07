Un momento della riunione della Giunta esecutiva Fnsi

19 Lug 2022

Il 29° Congresso della Stampa italiana a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023

Il 29° Congresso della Stampa italiana si terrà a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023. Lo ha deciso martedì 19 luglio la Giunta esecutiva della Fnsi riunita a Roma. Nei prossimi mesi le Associazioni Regionali di Stampa costituiranno le Commissioni elettorali per eleggere i 312 delegati che prenderanno parte ai lavori e saranno chiamati a rinnovare i vertici del sindacato unico e unitario dei giornalisti italiani.



Come in occasione del precedente Congresso, svoltosi a Levico Terme, in Trentino nel 2019, saranno tre i giorni delle assise. A Riccione, nel 1949, dal 16 al 18 settembre, si tenne il terzo Congresso federale che elesse alla guida della Fnsi Cipriano Facchinetti, poi sostituito nel dicembre del '49 da Vittorio Emanuele Orlando, e Leonardo Azzarita, nel ruolo di presidente.