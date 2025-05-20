Un momento delle celebrazioni a Conselice nel 2024

24 Set 2025

A Conselice il 1° ottobre le celebrazioni per il 19esimo anniversario del Monumento alla Libertà di Stampa

Alle iniziative in programma parteciperanno anche i giornalisti Alberto Nerazzini e Ciro Pellegrino. Le conclusioni saranno a cura di Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.

«Conselice (Ra) si appresta a celebrare il 19° anniversario del Monumento alla Libertà di Stampa, caratterizzato dalla “pedalina”, diventata simbolo degli stampatori clandestini che durante la lotta di Liberazione lavorarono ininterrottamente per informare di quanto succedeva. Le iniziative sono organizzate dal Comune di Conselice, dall’Associazione della Stampa Emilia-Romagna, dalla Fnsi e dall’Osservatorio sulla libertà di stampa». Lo si legge in una nota diffusa dall’Aser mercoledì 24 settembre 2025.



Il sindacato regionale prosegue specificando che «il programma prevede per martedì 30 settembre 2025 alle 21 nella sala polivalente di Lavezzola l’incontro “Quale libertà di stampa se si spiano i giornalisti?” al quale interverranno i giornalisti Paolo Berizzi (presidente dell’Osservatorio sulla libertà di stampa), Ciro Pellegrino (Fanpage) e Vittorio Pastanella (Aser). La giornata coincide con l’81° anniversario della fucilazione degli stampatori Cesare Gaiba, Pio Farina, Giovanni Quarantini ed Egidio Totti, tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Mercoledì 1° ottobre in piazza della Libertà di Stampa, alle 10.30, ci sarà la celebrazione ufficiale al Monumento. Interverranno Andrea Sangiorgi (sindaco di Conselice), Paolo Berizzi (presidente dell’Osservatorio sulla libertà di stampa), Paolo Maria Amadasi (presidente Aser), Ciro Pellegrino (giornalista di Fanpage), Alberto Nerazzini (giornalista investigativo e direttore del festival Dig) e Eleonora Proni (consigliera regionale dell’Emilia-Romagna)».



Le conclusioni, rende noto l’Aser, «saranno affidate ad Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, che parteciperà anche alla cerimonia di consegna del premio ‘Camillo Galba’ all’Istituto comprensivo Foresti».



Le celebrazioni si inseriscono all’interno del Festival della Libertà di Stampa, che si svolgerà nel comune in provincia di Ravenna dal 27 settembre al 14 novembre 2025. (anc)