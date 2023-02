Il giornalista Curzio Maltese (Foto: Twitter @StefanoFeltri)

26 Feb 2023

Addio a Curzio Maltese, il cordoglio della Fnsi

«Straordinario cronista sportivo, acuto notista politico, giornalista ruvido, a volte scomodo, come in fondo un giornalista deve essere, soprattutto se fa inchieste», il ricordo del sindacato.

È morto domenica 26 febbraio 2023 il giornalista Curzio Maltese, scrittore, politico e autore televisivo. Nato a Milano nel 1959, cresciuto a Sesto San Giovanni, iniziò occupandosi di sport e cronaca per i quotidiani La Notte, La Gazzetta dello Sport e La Stampa, scrivendo editoriali sugli argomenti che lo hanno sempre interessato, dalla politica al cinema, fino allo sport.



Storica firma di Repubblica, di cui fu editorialista dal 1995 al 2021, era passato al Domani, che sul proprio sito dà la notizia della morte, anticipata su Twitter dal direttore Stefano Feltri.



«Giornalista ruvido, come si dice a volte, scomodo. Come in fondo un giornalista deve essere, soprattutto se fa inchieste. Straordinario cronista sportivo, acuto notista politico ed editorialista», il ricordo della Federazione nazionale della Stampa italiana.



«Ma Curzio Maltese ha saputo andare oltre i confini tradizionali del giornalismo: brillante scrittore e autore televisivo», conclude la Fnsi, che «piange la sua scomparsa prematura, si stringe alla famiglia e alla redazione de Il Domani».



Autore di documentari, come autore televisivo Maltese collaborò con Corrado Guzzanti nella realizzazione del programma Il caso Scafroglia, oltre che con Maurizio Crozza ed Enrico Bertolino. Dal 2014 al 2019 era stato europarlamentare per la lista L'Altra Europa con Tsipras.