Donatella Raffai (Foto: @Raiofficialnews)

10 Feb 2022

Addio a Donatella Raffai, prima storica conduttrice di 'Chi l'ha visto?'

Attrice, autrice, lavorò anche in radio e nel settore discografico. In Rai dal 1971, il suo debutto televisivo avvenne il 29 settembre 1987 conducendo la prima edizione di 'Telefono giallo' con Corrado Augias. Si è spenta a 78 anni dopo una lunga malattia.

Addio a Donatella Raffai, la conduttrice volto storico della trasmissione di maggior successo di Rai3, "Chi l'ha visto?" e dell'antesignano "Telefono Giallo" (con Corrado Augias), sempre sulla terza rete pubblica. Lontana dagli schermi per sua scelta dal 2000, si è spenta dopo una lunga malattia a 78 anni. A darne notizia il marito, ex regista Rai, compagno di una vita.



Marchigiana di origine (nata a Fabriano, in provincia di Ancona), Raffai ha vissuto gran parte della sua vita a Roma, anche se con il marito si spostava spesso in Costa Azzurra. I funerali si svolgeranno nella Capitale domani, venerdì 11 febbraio 2022, alle 12.30, nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia.



Attrice, autrice, conduttrice radiofonica, lavorò anche nel settore discografico e, dal 1971, in Rai. Il suo debutto televisivo avvenne il 29 settembre 1987 conducendo la prima edizione di "Telefono giallo". Seguirono, sempre su Rai3, le condizioni di "Filò" (1988), "Camice bianco" (1988), "Posto pubblico nel verde" (1988). Nel 1989 la grande notorietà con "Chi l'ha visto?".