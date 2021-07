Libero De Rienzo (Foto: Ansa)

18 Lug 2021

Addio a Libero De Rienzo, il cordoglio dell'Usigrai

L'attore, regista e sceneggiatore, 44 anni, era figlio del giornalista Fiore, storico autore e inviato della Rai. I colleghi del servizio pubblico esprimono vicinanza alla famiglia.

«L'Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia dell'attore, regista e sceneggiatore Libero De Rienzo, prematuramente scomparso. Del suo ancora giovane talento vogliamo ricordare le scelte di interpretare ruoli di personaggi spezzati dalla vita, ma sempre in cerca di riscatto e quelli impegnati, come la parte del giornalista ucciso dalla camorra Giancarlo Siani, che lascia un'opera importantissima per mantenere viva la memoria collettiva del Paese. Esprimiamo in particolar modo vicinanza al papà, il collega Fiore, storico autore e inviato della Rai». Lo afferma, in una nota, l'esecutivo Usigrai.