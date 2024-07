Addio a Luca Cifoni, il cordoglio di Stampa Romana

19 Lug 2024

Addio a Luca Cifoni, firma del Messaggero. Stampa Romana: «Profondo cordoglio»

Nato a Roma nel 1965, giornalista professionista dal 1993, era al quotidiano della Capitale dagli anni '90. Aveva 59 anni. Lascia la moglie e due figli.

È morto, dopo aver lottato con una malattia, il giornalista del Messaggero Luca Cifoni. Aveva 59 anni. Lo riporta lo stesso quotidiano. Lascia la moglie e due figli. Nato a Roma nel 1965, era giornalista professionista dal 1993. Aveva cominciato a lavorare per la testata romana negli anni '90, prima agli Esteri, poi all'Economia, settore in cui si è specializzato e ha costruito la sua carriera.



L'Associazione Stampa Romana esprime «profondo cordoglio per la morte di Luca Cifoni, autorevole firma della redazione economica del Messaggero, giornalista dotato di grande umanità, impegnato nel sindacato. Ai suoi familiari e ai colleghi - scrive in una nota l'Assostampa - va il nostro forte abbraccio».