19 Ago 2024

Addio a Rita Consorte, il ricordo del Sindacato giornalisti abruzzesi

Il Sindacato giornalisti abruzzesi e il gruppo regionale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi) esprimono «profondo cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa della collega Rita Consorte».



«Quarantotto anni, iscritta all'Ordine e al sindacato dal 2008, Rita si è sempre spesa con grande energia su tematiche sociali e di disagio, sul piano personale coltivava più di altre soprattutto la passione per il calcio ed era grande tifosa del Pescara», ricordano Sga e Ussi che, in una nota congiunta diffusa martedì 13 agosto 2024, «si uniscono con partecipazione e affetto al cordoglio di quanti le hanno voluto bene».