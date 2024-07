Addio a Silvio Graziosi, il cordoglio di Sga

24 Lug 2024

Addio a Silvio Graziosi, il cordoglio di Sga

Lo storico dirigente dell’ufficio stampa regionale è scomparso all’età di 95 anni.

«Profondo cordoglio del Sindacato Giornalisti Abruzzesi per la scomparsa, all'età di 95 anni, del collega Silvio Graziosi, storico dirigente dell'ufficio stampa regionale». Lo si legge in una nota diffusa da Sga mercoledì 24 luglio 2024.



«Unanimemente apprezzato per competenza, equilibrio ed autonomia nell'attività professionale, iniziata come collaboratore della redazione aquilana de “il Tempo”, Silvio Graziosi è stato esempio di corretta comunicazione istituzionale – sottolinea nel ricordarlo con gratitudine e affetto, il segretario Sga Ezio Cerasi - nonché ispiratore della legge istitutiva dell'ufficio stampa regionale, divenuto testo pilota per tante altre amministrazioni, e che prevedeva l'applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico Fnsi-Fieg».



Il comunicato si chiude porgendo «le più sentite condoglianze» del sindacato «al figlio Giancarlo, anch'egli giornalista, e ai familiari tutti».