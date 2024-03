Vittorio Agostini (Foto: odg.toscana.it)

15 Mar 2024

Addio a Vittorio Agostini, il cordoglio dell’Associazione Stampa Toscana

Il funerale del giornalista scomparso si svolgerà sabato 16 marzo 2024 nella chiesa di San Remigio a Firenze.

«Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, addolorati, partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del collega Vittorio Agostini». Lo si legge in una nota pubblicata sul sito web dell’Associazione Stampa Toscana venerdì 15 marzo 2024.



Il comunicato prosegue ricordando il collega scomparso: «Giornalista pubblicista, fiorentino, ottantotto anni, da quaranta iscritto all’Associazione Stampa Toscana e all'Ussi, Vittorio era molto apprezzato per i suoi articoli su riviste specializzate nel settore del turismo: tra queste “Idee e Viaggi”, prima rivista ed oggi portale web, alle cui pagine ha lavorato fino a qualche settimane fa prima dell'aggravarsi della malattia che ne ha segnato la fine. Ha scritto anche per La Nazione e La Città. I viaggi erano la sua passione e la sua specialità professionale. Per questo Ast, molto affettuosamente, lo saluta con la frase che gli veniva ripetuta ogni volta che partiva per uno dei suoi reportage: "Buon viaggio, caro Vittorio"».



Il funerale di Vittorio Agostini si svolgerà sabato 16 marzo 2024, alle 15, nella chiesa di San Remigio, piazza San Remigio, a Firenze.