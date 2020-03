Lutto | 30 Mar 2020 CONDIVIDI:

Addio al giornalista Raffaele Masto

Classe 1952, nel 1989 aveva iniziato a lavorare alla redazione Esteri di Radio Popolare. Ha lavorato come inviato in Medio Oriente, America Latina e soprattutto in Africa, luogo dove ha preso ispirazione per scrivere molti dei suoi saggi. È morto a causa del Coronavirus.

Il giornalista Raffaele Masto (Foto: radiopopolare.it)

È morto a causa del Coronavirus Raffaele Masto. Giornalista e scrittore. Era nato nel 1952, lascia la moglie Gisele. Nel 1989 aveva iniziato a lavorare come giornalista alla redazione Esteri di Radio Popolare. Ha lavorato come inviato in Medio Oriente, America Latina e soprattutto in Africa, luogo dove ha preso ispirazione per scrivere molti dei suoi saggi.



Oltre che con Radio Popolare collaborava con la rivista Africa che lo ricorda come "cronista militante, ma onesto e scrupoloso". Masto era anche autore del blog "Buongiorno, Africa" ed è in pubblicazione nei prossimi mesi per Rosemberg & Seller il volume "Mal d'Africa", scritto a due mani con il giornalista Angelo Ferrari. (Ansa)



