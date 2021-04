Editoria | 13 Apr 2021 CONDIVIDI:

Alessandra Galloni nuova direttrice della Reuters. È la prima donna alla guida dell'agenzia

Prenderà il posto di Stephen J. Adler, che andrà in pensione a fine aprile. Nata a Roma, laurea ad Harvard, master alla London School of Economics, per 13 anni, fino al 2013, ha lavorato al Wall Street Journal come corrispondente da Londra, Parigi e Roma e specializzandosi in economia e finanza.

Alessandra Galloni nel 2016 (Foto: Grigory Dukor/File via @Reuters)

Alessandra Galloni sarà la prima donna a dirigere l'agenzia Reuters nei suoi 170 anni di storia. La Galloni, che ha 47 anni ed è nata a Roma, prenderà il posto di Stephen J. Adler, alla guida di Reuters dal 2011, che andrà in pensione alla fine di aprile. L'annuncio in un tweet.



Laureata all'università di Harvard nel 1995 con un master alla London School of Economics nel 2002, Galloni parla 4 lingue e lavora alla Reuters dal 2013. Prima aveva lavorato per 13 anni al Wall Street Journal, specializzandosi in economia e finanza e lavorando come corrispondente da Londra, Parigi e Roma.



Prende il timone mentre l'agenzia deve affrontare una serie di sfide, alcune comuni a tutti i media, altre specifiche per la complessità dell'organizzazione. Con uno staff mondiale di circa 2.450 giornalisti, Reuters serve una gamma di clienti divergenti ed è anche un'unità di servizio in un'attività di informazione molto più ampia. Dal 2008, l'agenzia fa parte della società Thomson Reuters Corp.