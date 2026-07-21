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L’ingresso della Procura di Modena (Foto: Diana Morales – google.com/maps)
Associazioni 04 Ago 2026

Aser e Assostampa Modena: «La Procura tace a due giorni da un delitto, necessario riaprire un canale comunicativo»

I rappresentanti sindacali: «La mancata collaborazione con le forze dell’ordine, sia pur solo per una conferma o per una smentita, rende difficile il lavoro dei cronisti rischiando di favorire la diffusione di informazioni errate o non complete».

«Spiace constatare che, di fronte a un omicidio, ancora una volta la Procura di Modena tace. Non un comunicato, non una conferenza stampa o una singola risposta alle tante domande dei giornalisti. A due giorni dalla morte di Dauda' Sangarè, il 30enne ucciso a coltellate nella sua abitazione di Montese, la Procura di Modena e così anche i Carabinieri che stanno svolgendo le indagini non hanno rilasciato nessuna informazione ufficiale». Lo si legge in una nota diffusa martedì 4 agosto 2026 da Pier Paolo Pedriali, presidente Associazione stampa modenese, e Paolo Maria Amadasi, presidente Aser (Associazione stampa dell'Emilia-Romagna).

Il comunicato prosegue: «Capiamo la necessità del riserbo dato dalle indagini ancora in corso, ma come Associazione stampa modenese riteniamo che questo comportamento impedisca una corretta informazione alla comunità modenese. La mancata collaborazione con le forze dell’ordine, sia pur solo per una conferma o per una smentita, rende difficile il lavoro dei giornalisti rischiando di favorire la diffusione di informazioni errate o non complete».

I rappresentanti sindacali chiedono «solo di poter svolgere il nostro lavoro nell'interesse dell'opinione pubblica. La riapertura di un canale comunicativo con le forze dell’Ordine, Carabinieri e Questura, è di fondamentale importanza. La verifica delle notizie è un passaggio determinante previsto per legge dal codice deontologico dei giornalisti. Quando viene a mancare il confronto con la fonte istituzionale allora viene meno un rapporto di fiducia e rispetto tra le parti che è alla base della libertà di stampa e del diritto ad una corretta informazione».

Le Assostampa ricordano poi che «lo scorso 27 novembre 2025 la Procura di Modena accettava la richiesta di incontro avanzata dall’Associazione stampa modenese, insieme ad Aser e all’Ordine dei giornalisti, spiegando che avrebbe comunicato in seguito la data dell’incontro. Da allora siamo ancora in attesa della data di convocazione. Sono passati mesi – concludono - ma restiamo in attesa consapevoli che non sia mai troppo tardi per migliorare la collaborazione nel rispetto del lavoro di tutti e della comunità modenese soprattutto». (anc)

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