Associazione Antimafia Noi, il giornalista Dino Cassone nuovo presidente

Prende il posto di Massimiliano Vender, fondatore del gruppo di Ostia insieme con Federica Angeli, che resta presidente onoraria. «Un amico fraterno e un uomo di rara e preziosa intelligenza», scrive la cronista antimafia.

Federica Angeli con Dino Cassone (Foto: @FedeAngeli)

Cambio al vertice dell'associazione Antimafia Noi di Ostia. A darne notizia è la presidente onoraria: la giornalista Federica Angeli. Massimiliano Vender, fondatore del gruppo insieme con Angeli, ha scelto di fare un passo indietro per nuovi impegni professionali. «Voglio ringraziarlo di cuore per il lavoro svolto fino a oggi. Resterà accanto a #Noi come socio e continuerà a sostenerci in tutto», scrive la cronista costretta a vivere sotto scorta per via della sua attività dei denuncia del malaffare sul litorale romano.



A seguito delle dimissioni di Vender, l'assemblea dell'associazione ha votato all'unanimità il nuovo presidente: Dino Cassone. «Oltre a essere un mio amico fraterno – scrive ancora Federica Angeli – è un giornalista di razza e un uomo di rara e preziosa intelligenza. Un vulcano di idee, solido, deciso, da sempre contro ogni forma di sopruso e illegalità e dalla nascita di #Noi impegnato al fianco dell'associazione. Sono onorata di averlo a presiedere questa associazione e gli faccio il mio più grande in bocca al lupo per questa grande esperienza alla guida di #Noi».