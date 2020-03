Associazioni | 16 Mar 2020 CONDIVIDI:

Assostampa, gli uffici chiusi a seguito delle misure contro il Coronavirus. Assistenza via telefono e mail

Nuove chiusure, dopo i primi interventi di prevenzione adottati nei giorni scorsi, a Potenza, Napoli, Trieste, Ancona, Torino, Cagliari, Perugia e Bolzano. Uffici regolarmente aperti a Campobasso. Recapiti e indicazioni utili sono disponibili sui siti web delle Associazioni regionali di Stampa.

Assostampa, gli uffici chiusi a seguito delle misure del governo. Servizi via telefono e mail

Nuove chiusure, in alcune regioni, degli uffici delle Assostampa, delle consulte Casagit e degli uffici di corrispondenza dell'Inpgi dopo le prime misure di prevenzione adottate in quasi tutta Italia già nei giorni scorsi a seguito delle misure eccezionali decise dal governo per contenere l'emergenza sanitaria in corso.



A Potenza uffici chiusi al pubblico fino a nuove disposizioni e servizi garantiti via mail. A Napoli, gli uffici del Sindacato unitario giornalisti della Campania saranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile, anche se gli organismi dirigenziali e gli uffici restano operativi per ogni forma di assistenza telefonica e via email.



A Trieste uffici di Assostampa Fvg, Casagit, Inpgi e Circolo della Stampa chiusi da lunedì 16 a mercoledì 25 marzo (compresi). Chiusi da lunedì 16 a mercoledì 25 marzo anche gli uffici del Sindacato Giornalisti Marchigiani, l'ufficio di corrispondenza Inpgi e la consulta Casagit di Ancona.



A Torino uffici chiusi e servizi garantiti via telefono e mail. Gli sportelli riapriranno al pubblico appena sarà cessata l'emergenza. Dal 16 marzo uffici chiusi, segreteria a operatività ridotta e riunioni rinviate a data da destinarsi per l'Associazione Stampa Sarda, a Cagliari, con la previsione che i provvedimenti presi potrebbero essere rimodulati nei prossimi giorni sulla base di eventuali successive disposizioni da parte del governo.



A Perugia chiusi gli uffici di Asu, Inpgi e Casagit. A Bolzano, la segreteria del sindacato regionale rimane aperta, ma fino al 3 aprile fornirà informazioni esclusivamente in via telefonica e per mail.



Uffici regolarmente aperti, invece, a Campobasso. «L'Associazione della Stampa del Molise informa che i suoi uffici rimarranno regolarmente attivi e rispetteranno gli orari di apertura. Per urgenze contattare il numero 342.7574053», comunica il sindacato regionale.



PER APPROFONDIRE

Recapiti e indicazioni utili sono disponibili sui siti web delle Associazioni regionali di Stampa (qui l'elenco).